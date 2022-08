"Zaginione miasto" w oceanicznych głębinach. Polska może je zniszczyć

Zaginione miasto to ogromne pola hydrotermalne leżące na Atlantyku, w zachodniej części Grzbietu Śródatlantyckiego, ok. 700 metrów pod poziomem morza. Odkryto je w 2000 r. podczas mapowania dna oceanicznego. Do dzisiaj stanowi unikat w skali całego świata – dotychczas nie znaleziono czegoś przypominającego zaginione miasto.