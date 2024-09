Woda na Marsie. Naukowcy mówią o jej konsekwencjach

Geolodzy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) przekonują, że znacząca część atmosfery Marsa może być ukryta w jego skorupie. Mowa o dwutlenku węgla, który został przekształcony w metan i zatrzymany w warstwach gliny – informuje Polska Agencja Prasowa.

Jak przypominają naukowcy z MIT, Mars nie zawsze był pustynną planetą, jaką znamy dziś. Według pozyskanych informacji miliardy lat temu na Czerwonej Planecie istniały rozległe zbiorniki wodne. Jednak około 3,5 mld lat temu woda zniknęła, a gęsta atmosfera bogata w dwutlenek węgla uległa znacznemu rozrzedzeniu. Od lat planetologowie zastanawiają się, co dokładnie stało się z marsjańską atmosferą.

Naukowcy wyjaśniają, że kiedy na Marsie obecna była woda, w wyniku jej oddziaływania z żelazem mogły powstać reakcje chemiczne. Ich następstwem była zamiana dwutlenku węgla w metan. Ten z kolei był pochłaniany przez glinę. Jak twierdzi Jagoutz, etan może wciąż tam być. Oznacza to szansę, by w przyszłości wykorzystać go jako źródło energii.