Woda na Marsie. Naukowcy dokonali ważnego odkrycia

Tianwen-1 to pierwsza samodzielna misja marsjańska prowadzona przez Chińską Narodową Agencję Kosmiczną, w ramach której w lipcu 2020 roku w przestrzeń kosmiczną zostały wyniesione sonda, lądownik oraz łazik Zhurong. Dane zgromadzone podczas misji Tianwen-1 pozwoliły naukowcom znaleźć dowody na to, że duży basen uderzeniowy na Marsie zawierał wodę w stanie ciekłym w tzw. epoce amazońskiej. Jest to najnowsza marsjańska epoka geologiczna, która rozpoczęła się około 3 mld lat temu i trwa do teraz. Eksperci wyniki swoich analiz przedstawili na łamach czasopisma naukowego Science Advances.