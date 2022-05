Naukowcy odkryli nowe jezioro. Jest wielkości miasta

Zdaniem badaczy osady zawarte w Lake Snow Eagle mogą zawierać informacje o ewolucji pokrywy lodowej Antarktydy od momentu jej powstania. – To jezioro zawiera prawdopodobnie zapis całej historii pokrywy lodowej Antarktydy Wschodniej, jej inicjacji ponad 34 miliony lat temu, a także jej wzrostu i ewolucji w cyklach lodowcowych od tego czasu" – mówi jeden z autorów badania, geofizyk Don Blankenship z The University of Teksas, cytowany przez serwis Science Alert.