Włochy. Pandemia koronawirusa wpłynie na produkcję wina? Rolnicy biją na alarm

We Włoszech przy winobraniu pracuje co roku 110 tysięcy osób pochodzących z krajów dotkniętych pandemią COVID-19. Tamtejsze władze wprowadziły wobec pracowników sezonowych wymóg kwarantanny, przez co właściciele winnic obawiają się, że nie będą w stanie zebrać wszystkich winogron i wytworzyć z nich wina. Widmo potężnych strat spowodowało, że zwrócili się do rządu o zmianę przepisów.