Druga fala koronawirusa. Łukasz Szumowski mówi o powrocie obostrzeń

Druga fala koronawirusa zdaniem wielu ekspertów jest nieunikniona. Jak wynika z najnowszych badań, możliwego wzrostu zachorowań na COVID-19 jesienią obawia się aż 76 procent naszych rodaków . Łukasz Szumowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową przyznał, że choć w wielu województwach notuje się dziennie tylko pojedyncze zakażenia, a ich łączna liczba spadła poniżej 300 , nie można założyć, że to koniec epidemii.

Minister nie wyklucza, że jesienią dojdzie do wzrostu zachorowań. Jego zdaniem sytuacja będzie już jednak inna, ponieważ wprowadzono odpowiednie mechanizmy, które pozwolą skutecznie walczyć z rozprzestrzenianiem się infekcji. Szumowski podkreślił, że choć nie poznaliśmy do końca wirusa SARS-CoV-2, to "nauczyliśmy się z nim żyć".