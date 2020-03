Wizz Air zawiesza połączenia do Włoch i Izraela. Wszystko przez koronawirusa

Wizz Air to kolejne linie lotnicze, które zdecydowały się na zawieszenie lotów do Włoch. Decyzja ma związek z epidemią koronawirusa. W odpowiedzi na ogłoszenie izraelskiego rządu, węgierski przewoźnik anulował także połączenia do Tel Awiwu oraz Ejlatu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wizz Air odwołuje loty do Włoch i Izraela (Wikimedia Commons CC BY)

Węgierskie linie lotnicze Wizz Air postanowiły zawiesić wszystkie połączenia do Włoch. Decyzja przewoźnika ma ścisły związek z rozprzestrzeniającą się w szybkim tempie epidemią koronawirusa. Loty do miast: Alghero, Bari, Bolonia, Katania, Mediolan Bergamo, Mediolan Malpensa, Neapol, Piza, Rzym Ciampino, Rzym Fiumicino, Turyn, Wenecja Treviso, Werona, zawieszono do 3 kwietnia.

Od 12 do 23 marca zawieszone zostały także loty z Katowic, Krakowa i Warszawy do Tel Awiwu i Ejlatu. Decyzja ta związana jest z ogłoszoną przez izraelski rząd 14-dniową kwarantanną dla wszystkich pasażerów przylatujących do Izraela. Od czwartku obcokrajowcy przekroczą granice tego kraju tylko pod warunkiem, iż udowodnią, że posiadają środki i możliwości na poddanie się izolacji domowej.

- Klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie wizzair.com lub za pośrednictwem aplikacji otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 procent pierwotnej wartości rezerwacji na konto Wizz Air - poinformowały linie lotnicze w specjalnym oświadczeniu.