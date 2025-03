Zdaniem analityków Defense Express krążownik Piotr Wielki nigdy nie wróci do służby. Okręt jest w złym stanie technicznym, ale pomimo od dawna krążących plotek o spisaniu go na straty Rosjanie wciąż nie podjęli czynności z tym związanych. Prawdopodobnie głównie ze względów propagandowych.

W ocenie ekspertów dowództwo rosyjskiej marynarki wojennej odłożyło ostateczną decyzję o zakończeniu historii krążownika Piotr Wielki do czasu powrotu do służby krążownika Admirał Nachimow, który przeprowadzany jest jednak od prawie 30 lat.

Już w lipcu 2023 r., kiedy pojawiły się doniesienia o spisaniu na straty krążownika Piotr Wielki, w propagandowych mediach pojawiły się sugestie, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Rosjanie twierdzili, że "okręt ten znajduje się w składzie bojowym Floty Północnej i przygotowuje się do prac remontowych i modernizacyjnych". Nigdy ich jednak nie podjęto, co potwierdzają najnowsze zdjęcia satelitarne.

Wszystkie jednostki projektu 1144 (zbudowali łącznie cztery) są dla Rosjan bolesnym doświadczeniem. Dwa wycofali ze służby jeszcze na początku XXI wieku, pozostałe dwa to właśnie Piotr Wielki i Admirał Nachimow. Na remont tego ostatniego przeznaczyli już ok. pięć mld dolarów, co najpewniej zniechęci ich do podejmowania się modernizacji krążownika Piotr Wielki.