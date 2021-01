Windows: reinstalacja systemu. Prosty poradnik krok, po kroku

Reinstalacja systemu Windows nie musi oznaczać utraty wszystkich danych. Jeśli chcecie przeinstalować system Windows 10 Home lub Windows 10 Pro , to zrobicie to z łatwością, a przy tym będziecie mogli zachować swoje pliki osobiste. W tym celu przyda się narzędzie Refresh Windows Tool , które pobierzecie ze strony Microsoftu.

Zanim przeinstalujesz system

Usuniętych w ten sposób aplikacji nie da się w żaden sposób przywrócić. Konieczne będzie ponowne ich zainstalowanie. W związku z tym warto szczególną uwagę zwrócić na to, czy mamy instalatory do sterowników, czy aplikacji wsparcia.

Zanim przejdziemy do reinstalacji systemu Windows z narzędziem Refresh Windows Tool należy zadbać o to, by komputer miał dostęp do internetu, ponieważ system będzie łączyć się z siecią w celu pobrania najnowszych aktualizacji.