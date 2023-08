Wielkie odkrycie u wybrzeży Sycylii. Morskie dno skrywało kilka tajemnic

Ekspedycja z wykorzystaniem niemieckiego statku Meteor była prowadzona od 16 lipca do 5 sierpnia. Członkowie Narodowego Instytutu Oceanografii i Geofizyki Doświadczalnej oraz eksperci z Uniwersytetu Maltańskiego nastawiali się na badanie zjawisk hydrotermicznych. Nie spodziewali się jednak, że natrafią na tak znaczące odkrycie jak nieznane wcześniej wulkany podwodne , a tym bardziej na wrak niezidentyfikowanego jeszcze statku. Ten ostatni to coś w rodzaju "deseru", jaki przyniosła całej ekipie prawie 3-tygodniowa wyprawa.

W krótkim komunikacie poinformowano, że odkryte wulkany mierzą przynajmniej sześć km szerokości i wznoszą się na ponad 150 m nad otaczającym je dnem morskim. Zostaną dopisane do serii stożków wulkanicznych odkrytych w 2019 r. w okolicach prowincji Trapani.

"To niesamowite móc odkrywać nowe punkty geologiczne w akwenie takim jak Morze Śródziemne, które od tysiącleci przekraczają wszystkie rodzaje statków. To pokazuje, jak mało znane jest nam dno morskie, nawet w pobliżu wybrzeży – powiedział członek wyprawy badawczej, Jonathan Ford.

Meteor to statek przystosowany do prowadzenia tego typu ekspedycji. Jest wyposażony m.in. w echosondę "Multibeam" ułatwiającą badanie dna morskiego czy magnetometr do identyfikacji anomalii związanych z podwodnymi strukturami wulkanicznymi.