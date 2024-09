Wielkie jezioro w Ameryce Północnej zmienia kolor. Widać to nawet z kosmosu

Zdjęcia Jeziora Erie w sierpniu tego roku wykonał należący do NASA satelita Landsat-9 . Sfotografował widoczne zmiany w zachodniej części tego akwenu obejmujące ok. 830 km kwadratowych.

Zjawisko, które przyniosło takie efekty, rozpoczęło się już w czerwcu, ale z prowadzonych obserwacji wynika, że największy rozmiar osiągnęło 22 sierpnia. Tego dnia sinice pokrywały powierzchnię ok. 1700 km kwadratowych powierzchni Jeziora Erie.

Zjawisko to nie jest nowe dla Jeziora Erie, ponieważ jego wody regularnie stają się areną kwitnienia glonów, zwłaszcza z powodu napływu składników odżywczych z rzeki Maumee. Mimo swojej spektakularności na zdjęciach z satelity, kwitnienie sinic i glonów stanowi poważne zagrożenie dla dzikiej przyrody oraz ludzi. Dominujące w kwitnieniu Jeziora Erie sinice z rodzaju Microcystis wytwarzają toksynę (mikrocystynę), która może skumulować się na powierzchni wody, a nawet przenieść się do powietrza. Zetknięcie się z toksynami wywołanymi przez te sinice może prowadzić do reakcji alergicznych takich jak wysypki skórne, podrażnienie oczu czy symptomy respiracyjne.