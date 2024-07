NASA coraz bliżej powrotu na Księżyc. Prace nie tracą tempa

NASA zrobiła kolejny ważny krok w ramach programu Artemis, którego celem jest powrót człowieka na Księżyc. Po blisko tygodniowej podróży ze wschodniej Luizjany na Florydę do Kompleksu startowego 39 Centrum Kennedy’ego dotarła główna część rakiety SLS (Space Launch System). To tutaj w Vehicle Assembly Building będzie przygotowana do misji Artemis 2.