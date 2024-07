Sinice w Polsce. Sprawdź, gdzie nie wejdziesz do wody

Sinice, które od lat są problemem dla osób korzystających z polskich plaż, a także dla całego sektora turystycznego, pojawiają się co roku w sezonie letnim. Ich obecność oznacza zamknięcie plaż i zakaz kąpieli, co dla osób planujących wypoczynek nad wodą może być nie lada rozczarowaniem.

Sinice, znane również jako cyjanofity, cyjanobakterie czy cyjanoprokariota, są prokariotami, czyli mikroorganizmami zaliczanymi do grupy bakterii. Co ciekawe, sinice są uważane za jedne z najstarszych bakterii na Ziemi. Są one organizmami samożywnymi, które potrafią wytwarzać związki organiczne poprzez fotosyntezę. W polskich wodach najczęściej spotykamy gatunek sinic Nodularia spumigena, należący do rzędu Nostocales.