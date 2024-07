Wielki paraliż na lotniskach. Polski ekspert wskazuje przyczyny

- Wydaje mi się, że w przypadku wadliwej aktualizacji Amerykanie, którzy lubią dmuchać na zimne, ograniczają loty ze względów bezpieczeństwa do momentu wyjaśnienia kwestii tej aktualizacji i tego, jak bardzo jest wadliwa, jak może zagrozić bezpieczeństwu lotów. W amerykańskim systemie prawnym, w porównaniu do Europy, bardzo mocno rozwinięta jest kwestia pozwów i odszykowywań, niekiedy nawet za drobnostki, które później przechodzą w milionowe odszkodowania w sądach. Być może dlatego jest ten problem tak wyraźny w Stanach Zjednoczonych, a mniej chociażby w polskich liniach lotniczych - mówi ekspert.

- Wiadomo, że samolot nie jest aż tak bardzo wpięty w sieć. Jeśli jest to kwestia oprogramowania pomocniczego, w stylu oprogramowania służącego do informacji i systemów rezerwacyjnych, to samoloty są poza tymi elementami. Co więcej, w samolotach nie ma czegoś takiego jak aktualizacja na bieżąco online. Aktualizacje oprogramowania w samolotach odbywają się przy okazji okresowych przeglądów - podsumował Łukasz Pacholski.