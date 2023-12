Wieczna zmarzlina jak tykająca bomba. Naukowcy dostrzegają kolejne zagrożenie

Naukowcy, w artykule opublikowanym na łamach "Frontiers" zwracają uwagę, że topnienie wiecznej zmarzliny powoduje uwalnianie do atmosfery metanu, który wielu badaczy uznaje za gaz cieplarniany groźniejszy niż dwutlenek węgla. Eksperci zauważyli, że ten proces działa jak dodatnie klimatyczne sprzężenie zwrotne. Co oznacza, że potęguje wpływ kluczowych czynników klimatycznych na zaburzanie systemu klimatycznego.

Eksperci zwrócili uwagę, że historia geologiczna i lodowcowa Svalbardu jest bardzo podobna do historii reszty regionu Arktyki. Dlatego te migrujące złoża metanu prawdopodobnie występują również w innych częściach Arktyki. To niepokojące doniesienia. Jeśli doszłoby do uwolnienia metanu z wiecznej zmarzliny na dużą skalę, mogłoby to spowodować cykl ocieplenia, podczas którego topniejący lód uwolni kolejne pokłady metanu. To z kolei przyczyni się do dalszego topnienia lodu i ostatecznie gwałtownego wzrostu emisji metanu.