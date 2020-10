Koronawirus. Brytyjczycy specjalnie się zakażą w imię nauki

Jednym z celów badania jest ustalenie odpowiedniej dawki koronawirusa SARS-CoV-2, która może być użyta w przyszłej szczepionce. Zwolennicy badania argumentują, że podobne metody zastosowano przy walce z wirusami grypy i malarii, i że potencjalny zysk jest wart ryzyka. Przeciwnicy podnoszą natomiast argument, że zakażenie nawet młodych i zdrowych osób śmiercionośnym wirusem, to za duże ryzyko.

W pierwszym teście zakażonych zostanie od 30 do 50 osób w wieku 18 do 30 lat. Zostaną im podane wyselekcjonowane cząsteczki koronawirusa SARS-CoV-2, jeśli u żadnego z nich nie dojdzie do zakażenia, badacze będą chcieli zwiększyć dawkę. Proces będzie powtarzany, aż większość uczestników zostanie zakażonych. W ten sposób będzie można określić krytyczną wielkość dawki zakażającej.