WHO: 120 milionów szybkich testów na koronawirusa dla biedniejszych krajów

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że producenci Abbott i SD Biosensor osiągnęli porozumienie z Fundacją Billa i Melindy Gatesów w sprawie wyprodukowania 120 mln nowych testów diagnostycznych na obecność koronawirusa .

- Umożliwi to rozszerzenie testowania, szczególnie w trudno dostępnych miejscach, które nie mają zaplecza laboratoryjnego lub wystarczającej liczby wyszkolonych pracowników służby zdrowia do przeprowadzania testów - wyjaśnił szef WHO cytowany przez PAP.