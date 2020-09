Trzecia fala koronawirusa? Ekspert nie ma wątpliwości

Zdaniem ekspertów, jednym z czynników powodujących gwałtowny wzrost liczby zakażeń jest nieprzestrzeganie zasad sanitarnych. Specjaliści podkreślają, że Polacy powrócili do zachowań sprzed pandemii i ogłoszenia lockdownu.

Zdaniem profesora Włodzimierza Guta, doradcy Głównego Inspektora Sanitarnego, nie powinniśmy mówić już o drugiej, a o trzeciej fali COVID-19. - Określenie druga fala zakażeń to bardzo ładny chwyt reklamowy, ale nie jest to oddanie rzeczywistości. Jeśli mamy mówić o kolejnej fali, to powinniśmy powiedzieć, że mamy już trzecią falę, bo druga była w wakacje, między lipcem a połową sierpnia - wyjaśnia wirusolog cytowany przez serwis TVN24.