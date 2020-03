Węgierscy naukowcy przewidzieli europejski przebieg epidemii koronawirusa

Koronawirus rozprzestrzenia się w Europie zgodnie z tym, co przewidzieli matematycy pracujący na węgierskim uniwersytecie w Segedyn. Ich praca opublikowana w połowie lutego pokrywa się z tym, co dzieje się w rzeczywistości.

Kierownik prac Gergely Roest podczas wywiadu udzielonego dla Index oznajmił - "Z modeli wynika, że badania na lotniskach nie są bezużyteczne. Jestem ich zwolennikiem, chociaż wielu uważa, że niczemu nie służą, bo i tak podróżują tylko osoby niemające objawów. Ale nasze modele wykazują, że nawet jeśli uda się zidentyfikować choćby mały odsetek osób przenoszących chorobę, kiedy jeszcze przybywa niewielu zarażonych, można znacznie opóźnić wybuch epidemii. Poza tym to jeden z najtańszych środków zaradczych."

To tym bardziej ważne, bo jak zaznaczył Roest, koronawirus Covid-19 rozprzestrzenia się dużo szybciej niż chociażby SARS podczas epidemii w 2003 roku. Covid-19 dotarł niedawno także do Polski czy do kraju wspominanych badaczy. W środę na Węgrzech koronawirus z Wuhan pojawił się u dwóch irańskich studentów.