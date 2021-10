Ważne odkrycie naukowe. Ten gen blokuje groźne wirusy

Zespół naukowców z University of Utah Health i The Rockefeller University ustalił, w jaki sposób mutacja genetyczna znaleziona u myszy i małp wpływa na groźne wirusy. Chodzi o gen zwany CHMP3, który u badanych zwierząt występuje w zmienionej wersji retroCHMP3. Odgrywa on kluczową rolę w procesach, które są niezbędne do utrzymania integralności błony komórkowej oraz w podziale komórek u ludzi i zwierząt.