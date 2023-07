Walczył z dinozaurem. Naukowcom oczy wyszły z orbit jak to zobaczyli

Wielkie jaszczury rządziły Ziemią w mezozoiku, jednak jak się okazuje, istniejące już wtedy ssaki nie były jedynie bezbronnymi ofiarami, które padały ofiarą dinozaurów. Znalezisko chińskich paleontologów we współpracy z kanadyjskimi uczonymi z Canadian Museum of Nature, sugeruje, że niektóre mniejsze ssaki mogły żerować na większych od siebie gadach. Paleontolog Jordan Mallon powiedział w wywiadzie, że kiedy po raz pierwszy zobaczył tę skamielinę "oczy wyszły mu z orbit", to pierwsze takie znalezisko w historii.