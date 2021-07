"W tej temperaturze nie da się żyć!" – naukowcy potwierdzają

Do końca obecnego stulecia na 45 do 70% powierzchni Kuli Ziemskiej będą panowały warunki, w których ludzie nie będą mogli normalnie egzystować bez wsparcia technologicznego, jak choćby powszechna klimatyzacja. Do tej pory obszar ten zajmował ledwo 12% powierzchni kontynentów. Innymi słowy, nawet ¾ populacji będzie wkrótce potrzebowało ochrony przed upałami, co z kolei przełoży się na wyższe zapotrzebowanie energetyczne.