W tajemnicy sprzedali im broń. Trafiła na Bliski Wschód

Wspomniana wyrzutnia rakietowa SR-5 to chińska broń wielokrotnego startu (MLRS), którą wprowadzono do służby w 2012 r. Jej zaletą jest duża mobilność – do obsługi potrzebuje bowiem 3-osobowej załogi, natomiast czas przygotowania do ostrzału wynosi zaledwie 5 min. Po ataku SR-5 jest zwykle przemieszczana do innego miejsca, aby uniknąć kontrataku.