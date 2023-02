W kwietniu prywatna misja wyląduje na Księżycu. To będzie pierwszy raz!

Prywatnie zbudowany lądownik kosmiczny Hakuto-R został wystrzelony z Florydy w grudniu 2022 r. Statek, który 20 stycznia osiągnął największą planowaną odległość od Ziemi, jest na dobrej drodze do wejścia na orbitę księżycową i podjęcia próby lądowania na powierzchni Srebrnego Globu.

Jeśli lądowanie pójdzie dobrze Hakuto-R M1 będzie pierwszym pojazdem wysłanym na Księżyc przez prywatną firmę. Jak na razie jedynie rządy Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji i Chin były w stanie osiągnąć powierzchnię naszego naturalnego satelity. Próby lądowania zostały wcześniej podjęte przez agencję kosmiczną z Indii oraz prywatną izraelską firmę SpaceIL , jednak zakończyły się one niepowodzeniem.

Lądownik niesie na powierzchnię Księżyca czterokołowy łazik Rashid agencji kosmicznej ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz należący do japońskiej agencji kosmicznej JAXA dwukołowy łazik o rozmiarach piłki baseballowej.

Lądownik Hakuto-R napotkał podczas swojego lotu kilka problemów, jednak zostały one usunięte zdalnie przez kierowników misji. Dyrektor generalny ispace, Takeshi Hakamada mówi o krótkotrwałych, nieoczekiwanych kłopotach z czujnikami w systemie naprowadzania, nawigacji i kontroli głównego komputera pokładowego, którego zadaniem jest ustawienie lądownika do lądowania. Dyrektor podkreśla jednak, że wszelkie błędy zostały naprawione i nie zagrożą one oczekiwanemu w kwietniu lądowaniu.