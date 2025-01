W końcu im się udało. Rosjanie znaleźli klienta na myśliwce Su‑35

– Produkcja sprzętu wojskowego przyspieszyła i przestarzałe systemy są wycofywane z użytku i zastępowane nowoczesnymi i unowocześnionymi. Zawsze, gdy jest to konieczne dokonujemy zakupów sprzętu wojskowego w celu wzmocnienia naszych sił – powiedział Szadmani irańskim mediom państwowym.

Su‑35 to najnowocześniejszy, seryjny samolot wielozadaniowy Rosji . Jak informowała jednak Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski, mimo iż Rosja aktywnie promowała swoje myśliwce podkreślając ich sukcesy podczas wojny w Ukrainie, chętnych na zakup nie przybywało . Długi czas jednym potwierdzonym zagranicznym użytkownikiem Su‑35 były Chiny. O zainteresowaniu tymi maszynami ze strony Iranu spekulowano bardzo długo, ale dopiero teraz fakt ich zakupu został oficjalnie potwierdzony.

Dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy, bo taką maszyną jest Su‑35, mierzy ponad 21 m długości oraz ok. 15 m rozpiętości skrzydeł. Został zaprojektowany do zwalczania celów powietrznych, a także obiektów na ziemi i na morzu.

Uzbrojenie podstawowe stanowi tu działko przeciwlotnicze GSz-30 kal. 30 mm, ale dodatkowo dostępnych jest 12 pylonów do przenoszenia uzbrojenia podwieszane, w tym pocisków powietrze-powietrze, powietrze-ziemia czy bomb z rodziny FAB. Rosjanie podają, że Su‑35 osiąga prędkość do 2500 km/h i jest w stanie operować na pułapie do 20 tys. metrów.