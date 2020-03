Uwaga na taki SMS. Groźne oszustwo powraca, a przestępny próbują być coraz sprytniejsi

Tym sposobem oszuści próbują pozyskać dane logowania do kont bankowych lub dodać odbiorcę przelewu do zaufanych, dzięki czemu kolejne przelewy na to konto nie będą musiały być potwierdzane. Przestępcy mogą w ten sposób również wyłudzać nasze dane logowania do innych serwisów lub instalować niebezpieczne oprogramowanie.