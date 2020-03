Mapa koronawirusa. W Polsce kolejne przypadki. Na świecie: Włochy przegoniły Chiny

Do grona najważniejszych dobrych informacji należy ta, że w Polsce nie rośnie liczba zgonów. Ostatni odnotowano 17 marca. Piąta ofiara choroby COVID-19 zmarła we wtorek w szpitalu w Wałbrzychu. Był to 57-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące. Warto przypomnieć, że wyleczony został pacjent zero, a 12 innych osób uznano za ozdrowieńców (osoby, u których ustąpiły objawy, ale wirus nadal jest wykrywalny w organizmie.