Uwaga na Herkulesa. Jedno ugryzienie może zabić w ciągu 15 minut

Atrax solidus , czyli potocznie ptasznik australijski, nie jest największym pająkiem na świecie. Nie jest nawet największym pająkiem w Australii, jednak Herkules jest największym zaobserwowanym osobnikiem swojego gatunku. Został odnaleziony 80 km od Sydney i przekazany do Australian Reptile Park.

"Jesteśmy przyzwyczajeni do przekazywania parkowi całkiem dużych pająków, jednak otrzymanie tak dużego samca jest niesamowitym odkryciem" – stwierdziła Emma Teni, opiekunka pająków w Australian Reptile Park, w oświadczeniu przesłanym do IFLScience. Podkreśliła również, że zwykle widywane są pająki tego gatunku mierzące od 1 do 5 cm. Herkules ma aż 8 cm długości.