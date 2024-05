Usprawnili polski wóz. Ukraińcy pokazali ciekawą modyfikację BRDM-2

BRDM-2 to konstrukcja, która technicznie jest określana jako wóz rozpoznawczy. Jest to pojazd o masie około 7 ton, wyposażony w napęd 4x4, co pozwala mu na poruszanie się z prędkością dochodzącą do 100 km/h. Co więcej, BRDM-2 ma zdolność pokonywania przeszkód wodnych, przy czym jego prędkość pływania wynosi do 10 km/h. Produkcja tego pojazdu rozpoczęła się w latach 60. XX wieku.