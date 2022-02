USA wysłały F-35. Rozmieszczono je w Niemczech

NATO podkreśla, że F-35 to "najbardziej zaawansowany myśliwiec wielozadaniowy w Ameryce", który może służyć w misjach mających na celu odstraszanie potencjalnego agresora. Maszyny przybyły do bazy w Niemczech 16 lutego 2022 r., aby "wzmocnić gotowość obronę zbiorową NATO oraz jeszcze bardziej zwiększyć zdolności do integracji powietrznej z państwami sojuszniczymi i partnerskimi". Samoloty wezmą udział w misji NATO Air Policing.