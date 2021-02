USA wycofują lotniskowiec z Bliskiego Wschodu. Media: Biden łagodzi napięcia z Iranem

Grupa uderzeniowa okrętów USA na czele z lotniskowcem USS Nimitz opuściła akweny należące do Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych i przeniosła się w rejon podległy Dowództwu Indo-Pacyficznemu - poinformowała arabska telewizja informacyjna Al-Jazeera.

Tamtejsze media przytaczają komunikat wygłoszony przez rzecznika Pentagonu. John Kirby poinformował w nim, że administracja prezydenta Bidena nie uważa, by utrzymywanie lotniskowca w tamtejszych rejonach było niezbędne dla bezpieczeństwa USA .

Przypomnijmy, że administracja Donalda Trumpa zwiększyła amerykańską obecność wojskową w Zatoce Perskiej. Jak informuje Al-Jazeera, zaledwie miesiąc temu poprzednie władze USA zmieniły decyzję o wycofaniu USS Nimitz z Bliskiego Wschodu i pozostawiły go w tym regionie z powodu "gróźb skierowanych przez irańskich przywódców wobec byłego prezydenta Trumpa i innych urzędników rządu Stanów Zjednoczonych".

USS Nimitz

USS Nimitz to amerykański lotniskowiec o napędzie atomowym służący w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych od 3 maja 1975 roku. Został nazwany na cześć admirała Chestera Nimitza. Po wejściu do służby okręt posiadał trzy skomputeryzowane zestawy przeciwlotnicze typu Vulcan Phalanx Mk 15 do obrony bliskiej, wyrzutnie rakiet Sea Sparrow Mk 29 i Mk 25 na średni dystans oraz dwa 40 mm działka salutowe.