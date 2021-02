Saab zbuduje nowoczesne korwety, które będą pływać po Bałtyku

Korwety Visby to korwety rakietowe o właściwościach zaniżonej wykrywalności radarowej (stealth), które weszły do służby od roku 2002. Obecnie Szwecja dysponuje pięcioma korwetami Visby. W ramach umowy z Saab przejdą one remont generalny i zostaną doposażone w nowoczesne systemy, m.in. obrony przeciwlotniczej. Po usprawnieniach Visby pierwszej generacji mają służyć co najmniej do 2040 roku.