Francja kupi 12 myśliwców wielozadaniowych Dassault Rafale

Dassault Rafale to dwusilnikowy samolot wielozadaniowy z ustawieniem skrzydeł typu Delta. Od innych myśliwców wielozadaniowych odróżnia go większa wszechstronność. Producent nazywa go "omnirole", co ma oznaczać, że nie ma jednej głównej cechy, jak np. myśliwce wielozadaniowe, w których role wsparcia lub zrzucania bomb są drugorzędne.