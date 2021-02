USA. Trzy bombowce wzbiły się w powietrze. Wielkie wydarzenie podczas Super Bowl [Wideo]

Super Bowl to jedno z największych wydarzeń sportowych w USA. Finał sezonu NFL zawsze obfituje w wielkie emocje na boisku, jak również spektakularną oprawę na stadionie. Nie inaczej było tym razem. Pomimo pandemii koronawirusa, organizatorzy zadbali o to, aby pięćdziesiąte piąte spotkanie dwóch najlepszych drużyn tamtejszej ligi na długo zapadło w pamięci kibiców.

7 lutego oczy fanów futbolu amerykańskiego z całego świata zwrócone były na stadion Raymonda Jamesa w Tampie na Florydzie. To właśnie tam zmierzyli się ze sobą zawodnicy z Kansas City Chiefs oraz Tampa Bay Buccaneers. Rywalizację obu ekip poprzedziła widowiskowa ceremonia otwarcia. Jednym z jej elementów był pokaz zorganizowany przez US Air Force.

Na amerykańskim niebie pojawiły się kultowe samoloty B-52, B-1B Lancer oraz B-2 Spirit . Wszystkie trzy maszyny należące do Sił Powietrznych USA łączy jedno - są zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych . Jak zaznaczają komentatorzy, ich wspólny przelot poprzedzający finał Super Bowl był pierwszym tego typu wydarzeniem w historii. Wideo z Tampy można zobaczyć poniżej:

Chociaż Amerykanie bardzo poważnie myślą o ulepszeniu swojej floty, polegającym m.in. na wprowadzeniu do służby bombowców nowej generacji B-21 Raider, to wciąż wiążą plany z samolotami B-52H, B-1B Lancer oraz B-2 Spirit. Zostaną one w służbie przynajmniej do lat 40. obecnego stulecia.