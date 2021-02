USA. Trzy bombowce wzbiją się w powietrze. To historyczne wydarzenie

Każdy, kto chociaż trochę interesuje się tą dyscypliną sportową wie, że finał sezonu NFL to nie tylko wielkie wydarzenie sportowe, ale również ogromne przedsięwzięcie pod względem komercyjnym. W tym roku skala widowiska z pewnością będzie mniejsza, niż miało to miejsce w latach poprzednich. Z powodu pandemii koronawirusa na trybunach stadionu zasiądzie jedynie ok. 25 tysięcy widzów .

Zobacz: Globalne ocieplenie kontra alkohol. Ulubione trunki zagrożone [Wideo]

Powyższe maszyny należące do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych łączy jedno - wszystkie są zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych . Jak zaznaczają komentatorzy, ich wspólny przelot poprzedzający finał Super Bowl będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w historii.

Choć Amerykanie bardzo poważnie myślą o ulepszeniu swojej floty, polegającym na między innymi wprowadzeniu do służby bombowców nowej generacji B-21 Raider, to wciąż wiążą plany z samolotami B-52H, B-1B Lancer oraz B-2 Spirit. Zostaną one w służbie przynajmniej do lat 40. obecnego stulecia.