USA. Rakieta o napędzie jądrowym. Pentagon wcieli w życie kosmiczny plan

Amerykanie pracują nad nową generacją silników o napędzie jądrowym, które miałyby być wykorzystywane do sprawnego wysyłania pojazdów w kosmos. Wojsko USA oraz NASA uważają, że technologia przyda się w planowanym na 2024 rok powrocie ludzi na Księżyc.

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych pracuje nad specjalnym silnikiem o napędzie jądrowym. Amerykanie planują wykorzystać go do wysyłania satelitów oraz innych pojazdów w przestrzeń kosmiczną. USA to nie pierwszy kraj, który prowadzi badania nad tego typu rozwiązaniem. W technologicznym wyścigu udział biorą również Chiny.