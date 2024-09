USA prężą muskuły? Potężne bombowce nad Polską

Dwa bombowce strategiczne dalekiego zasięgu B-52H Stratofortress należące do Sił Powietrznych USA pojawiły się nad Polską. Drogę, jaką pokonują można obserwować dzięki serwisom typu Flightradar24, pozwalającym na śledzenie, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, sytuacji na niebie. Te ikoniczne maszyny pozostają w służbie od 70 lat, a Amerykanie planują wydłużyć eksploatację samolotu do prawie 100 lat.

Bombowce strategiczne dalekiego zasięgu B-52H Stratofortress pomimo swojego wieku dalej są trzonem strategicznego lotnictwa bombowego USA, a Pentagon planuje z nich korzystać co najmniej do 2060 r. Stany Zjednoczone eksploatują obecnie 76 bombowców B-52H Stratofortress spośród wszystkich 744 wyprodukowanych przez Boeinga dla amerykańskiej armii.

Bombowce B-52 nad Polską

Bombowce B-52H Stratofortress należą do Sił Powietrznych USA i są uważane za jedne z najbardziej wszechstronnych i wytrzymałych maszyn w historii lotnictwa wojskowego. Dzięki dużemu zasięgowi, bombowce te mogą przenosić na pokładzie różne rodzaje uzbrojenia, w tym pociski manewrujące i bomby jądrowe. B-52H są zdolne do operowania na wysokościach przekraczających 15 tys. metrów i mogą przenosić ładunki ważące do 31 ton, co pozwala im na realizację różnorodnych misji, od ataków strategicznych po operacje wsparcia sił naziemnych.

Nie wiadomo, w jakim dokładnie celu bombowce B-52 pojawiły się nad Polską. Nie można wykluczyć, że będą latać w pobliżu granicy z Federacją Rosyjską, w okolicach obwodu kaliningradzkiego.

W związku z planami Pentagonu, bombowce B-52H mają być modernizowane, co obejmie wymianę silników, ulepszenie systemów awioniki, komunikacji oraz radaru. Nowe silniki F130 produkowane przez Rolls-Royce’a mają zwiększyć ich efektywność i zasięg, umożliwiając maszynom służbę do 2060 r., a nawet dłużej. Modernizacja ma kosztować blisko 48,6 miliarda dolarów i obejmie również zwiększenie komory do przenoszenia uzbrojenia. Dzięki tym zmianom, B-52 będą w stanie sprostać wymaganiom nowoczesnego pola walki, pozostając kluczowym elementem amerykańskich sił strategicznych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo