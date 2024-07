USA pomogą Polsce wzmocnić armię. Kolejna w tym roku pożyczka z USA

Fundusze zostaną przeznaczone na dalsze wzmacnianie potencjału obronnego Polski poprzez zakup od strony amerykańskiej "zdolności z zakresu obrony powietrznej i przeciwrakietowej", podaje MON. Do tej pory działo się to poprzez pozyskiwanie systemów Patriot i Himars, czołgów Abrams czy samolotów F-35. Za pierwszą fazę programu Wisła MON zapłacił ok. 4,75 mld dolarów, czyli ok. 16,1 mld zł. Ta cena obejmuje dwie baterie systemu Patriot z pociskami PAC-3 MSE i systemem dowodzenia IBCS. Umowa na zakup tego sprzętu została zawarta w marcu 2018 r.

Jeśli chodzi o systemy HIMARS, to pierwsza umowa na zakup 18 wyrzutni M142 HIMARS bojowych i 2 do szkolenia wraz z zapasem amunicji rakietowej GMLRS i ATACMS oraz szkolnej (LCRRPR) została podpisana w lutym 2019 r. Jej wartość wynosiła ok. 414 mln dolarów. We wrześniu 2023 r. MON zawarł umowę na zakup kolejnych, tym razem 486 wyrzutni HIMARS. Jest to sprzęt, który pozwoli na stworzenie 27 dywizjonów artylerii rakietowej systemu HOMAR-A. Cena wynosząca ok. 10 mld dolarów obejmowała pakiety logistyczne, szkoleniowe oraz wsparcie techniczne od Amerykanów.