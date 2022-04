USA ogłosiły kolejną transzę pomocy dla Ukrainy. Przekażą m.in. drony Phoenix Ghost

Oznacza to, że Amerykanie przekażą Ukrainie łącznie 90 haubic 155 mm (we wcześniejszej transzy uwzględniono 18 haubic), a także niezbędną amunicję do odpierania rosyjskiej ofensywy. Nadal nie doprecyzowano jednak, czy będą to starsze systemy M198, czy ich następca, M777. Jak informowaliśmy już wcześniej, Stany Zjednoczone zadbały też, aby ukraińscy żołnierze wiedzieli, w jaki sposób korzystać z tego typu haubic. Amerykanie mieli zorganizować specjalne szkolenia. Z niepotwierdzonych doniesień wynika, że mogą się one odbywać m.in. w Polsce oraz Rumunii.