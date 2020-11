USA. Myśliwiec F-35 zrzucił lotniczą bombę atomową. Zobacz nagranie z testu

Siły Powietrzne USA odtajniły nagranie z historycznego testu z udziałem myśliwca F-35 Lightning II, do którego doszło 25 sierpnia 2020 roku na poligonie Tonopah Test Range Sandia National Laboratories w Nevadzie. Samolot udanie zrzucił lotniczą bombę atomową B61-12 przy ponaddźwiękowej prędkości.

Nieuzbrojona bomba B61-12 została zrzucona z wysokości ok. 3 kilometrów . W wyznaczony cel uderzyła po 42-sekundowym locie.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych nazywają sierpniowy test historycznym, ponieważ jest to pierwszy przypadek, gdy myśliwiec F-35 przenosił bombę wewnątrz swojej komory uzbrojenia, dzięki czemu nie stracił swoich właściwości stealth. To niezwykle istotne w kontekście bezpiecznego dostarczenia bomby do celu w warunkach bojowych.