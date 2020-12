USA. Marynarka wojenna szuka statków do zatopienia. Będzie testować drony z pociskami

Już w październiku marynarka wojenna zwróciła się do przedstawicieli przemysłu stoczniowego o wsparcie w rozwoju bezzałogowego systemu latającego , uruchamianego z okrętów podwodnych, czyli SLUAS (Submarine-Launched Unmanned Aerial System).

Drony wyposażone w pociski przeciwokrętowe

Bryan Clark, emerytowany oficer łodzi podwodnej i pracownik The Hudson Institute uważa, że drony mogłyby sięgać horyzontu radiowego (który znajduje się wyżej niż horyzont wzrokowy) i wykorzystywać zmienną szerokość pasm szyfrowanych łączy danych, co utrudniałoby ich wykrycie. Jego zdaniem rozwiązanie powinno posiadać pewien stopień autonomii, co mu pozwoli działać bez stałych łączy radiokomunikacyjnych.