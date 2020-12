Ukraińskie wojsko ma już radary do wykrywania dronów bojowych

Drony bojowe pokazały swoje możliwości już w czasie wojen w Iraku i Afganistanie. Tam Amerykanie z powodzeniem wykorzystywali takie drony jak MQ-9 Reaper czy MQ-1 Predator do obserwacji i przeprowadzania ataków. Z kolei wojna w Górskim Karabachu pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem pokazała zabójczy potencjał małych i tanich dronów oraz tzw. amunicji krążącej w walce z czołgami i pojazdami pancernymi. To wymaga szybkiego przystosowania się wojsk lądowych do nowego typu zagrożenia.