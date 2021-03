USA. Bombowiec przyszłości z nową infrastrukturą. Zbudowano schron dla B-21 Raider

US Air Force zaznaczają, że budowla pełni funkcję tymczasowego schronu, w którym maszyny będą mogły przebywać w gotowości bojowej, a nie hangaru, w którym będą przechodziły m.in. prace serwisowe i zaawansowane przeglądy . W tym celu zostaną utworzone specjalne schronohangary i centra serwisowe.

Lekkie tymczasowe schrony mają docelowo zostać wybudowane we wszystkich trzech bazach stałego rozmieszczenia bombowców B-21 Raider oraz we wszystkich miejscach przewidzianych do ich czasowego rozmieszczenia.