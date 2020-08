USA. Aż 54,4 st. Celsjusza w Dolinie Śmierci. Naukowcy mówią o rekordzie

Jak podkreślają specjaliści z NWS, informacja czeka na oficjalne potwierdzenie. Służby wyjaśniają, że jest to wydarzenie ekstremalne i wymaga formalnej weryfikacji. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, zostanie pobity rekord świata w najwyższej temperaturze, jaką kiedykolwiek udało się zanotować w sierpniu. Ponadto będzie to najwyższy wynik od 10 lipca 1913 roku. Wtedy to, w tym samym miejscu zanotowano temperaturę 56,7 st. C.