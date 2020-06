USA: 11 trzęsień ziemi w ciągu doby. Naukowcy oceniają ryzyko wybuchu superwulkanu

Jeden z największych superwulkanów na świecie nadal pozostaje bardzo aktywny sejsmicznie. Jak informuje gazeta "Idaho Statesman", w ciągu ostatniego miesiąca w Parku Narodowym Yellowstone doszło w sumie do 34 trzęsień ziemi.

Zdaniem naukowców z US Geological Survey, tylko w piątek 30 maja doszło tam do 11 trzęsień ziemi. Najsilniejszy ze wstrząsów osiągnął wielkość 3,1 stopni w skali Richtera. Pozostałe trzęsienia wahały się między 1,6 a 3,1 st. Jak informują eksperci, każdego roku na tym obszarze dochodzi do setek trzęsień ziemi.