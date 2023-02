FAA chce ukarania SpaceX. Firma Muska nie przysłała danych

FAA wystąpiła z propozycją ukarania firmy Space Exploration Technologies Corp (czyli SpaceX) za nieprzesłanie danych dotyczących trajektorii grupy satelitów Starlink o numerze 4-27, która została wystrzelona 19 sierpnia 2022 r. Firmy prywatnie rozmieszczające satelity są zobowiązane do przesyłania FAA analizy trajektorii, by zmniejszyć prawdopodobieństwo kolizji rakiety nośnej z jednym z tysięcy obiektów na niskiej orbicie , które śledzi FAA.

Kara zaproponowana przez Federalną Administrację Lotnictwa ma wysokość 175 tys. dolarów, co wydaje się niezbyt wygórowaną kwotą dla firmy, na której czele stoi multimiliarder Elon Musk. SpaceX było zobowiązane przesyłać do FAA dane dotyczące analizy trajektorii kolizji startowych, co najmniej siedem dni przed podjęciem każdej próby wystrzelenia. Maksymalna kara dla tego rodzaju przewinienia według prawodawstwa USA wynosi 262 666 dolarów, jednak po zapoznaniu się raportem z dochodzenia w sprawie tego incydentu, regulator zdecydował się zaproponować niższą kwotę.