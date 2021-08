US Navy pracuje nad samolotem zasilanym energią słoneczną. Będzie latał 90 dni bez przerwy

- Obecnie realizujemy nasz plan, aby przetestować autonomiczny lot, następnie autonomiczny start, następnie autonomiczne lądowanie i wreszcie nasz pierwszy w pełni autonomiczny lot – powiedział w rozmowie z New Scientist, dyrektor generalny Skydweller Aero, Robert Miller. Dodał: - kiedy to wszystko zostanie udowodnione, przejdziemy do testów wytrzymałościowych, których celem jest działanie przez ponad 90 dni.