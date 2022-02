US Army wybrało personalne drony zwiadowcze. Nowoczesne oczy i uszy oddziału

Amerykanie mieli już możliwość pozyskania tych dronów wcześniej, ponieważ na rynku istniały już odpowiednie rozwiązania tyle, że były one zagranicznymi konstrukcjami. Z tego względu US Army preferowało poczekać na propozycje od amerykańskich firm.

Jednym z takich podmiotów jest kalifornijska firma Skydio, której to właśnie drony X2D będą stanowić oczy na poziomie oddziału. Dron waży 1,3 kg, a kontroler to dodatkowe 1,1 kg i jest w stanie działać do 35 min w odległości do 6 km od nadajnika działającego w paśmie 5 GHz.