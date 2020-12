Urządzenie, które wykorzystuje elementy żywych zwierząt. Pełnią rolę czujników

Natura wielokrotnie udowodniła nam, że w wielu kwestiach działa lepiej niż człowiek. Naukowcy z University of Washington postanowili to wykorzystać i stworzyli urządzenie o nazwie "Smellicopter". Jest to dron, używający czułki pochodzące od żywej ćmy.

Dron, który wykorzystuje żywe czułki (YouTube)