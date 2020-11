Drony i sztuczna inteligencja. Pomogą znaleźć zaginionych w lesie

AI pomoże szukać zaginionych w lesie

Jeśli ktoś gubi się w lesie, ekipy poszukiwawcze zazwyczaj korzystają z helikopterów, wspierających przeszukiwanie potencjalnych miejsc, w których może znajdować się zaginiony. Oprócz prostej obserwacji terenu eksperci korzystają z lornetek oraz kamer termowizyjnych. Kamery uwydatniają różnice temperatury ciała człowieka w porównaniu z otoczeniem. Niestety, w niektórych przypadkach termowizja nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Odpowiada za to m.in. gęsta roślinność pokrywające podłoże lub intensywne promieniowanie słoneczne, które nagrzewa rośliny np. drzewa, do temperatury przypominającej temperaturę ludzkiego ciała.

Naukowcy z Uniwersytetu Johannesa Keplera uwzględnili wszystkie wady dotychczasowych rozwiązań i skorzystali z możliwości uczenia sztucznej inteligencji. Projekt opracowany przez zespół zakładał użycie aplikacji AI do przetwarzania wielu obrazów danego obszaru. Badacze porównują to do wykorzystania AI w przetwarzaniu danych z licznych radioteleskopów. Dzięki temu mogą one razem działać jak jeden duży teleskop.